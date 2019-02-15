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Непрочный покров! В топ самых опасных мест сейчас попадают водоемы

Неустойчивая погода создает иллюзию прочного ледяного покрова - это так называемый двойной лед, когда между несколькими слоями собирается вода. Пока же лед в большинстве мест достаточно толстый - около 20 сантиметров. Специалисты ОСВОДа патрулируют самые опасные места и в случае чрезвычайного происшествия готовы прийти на помощь.

При этом нередко на водоемах остаются слабые места - они опасны даже в сильные морозы. Подледные течения ослабляют покров.

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