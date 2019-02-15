Непрочный покров! В топ самых опасных мест сейчас попадают водоемы

Неустойчивая погода создает иллюзию прочного ледяного покрова - это так называемый двойной лед, когда между несколькими слоями собирается вода. Пока же лед в большинстве мест достаточно толстый - около 20 сантиметров. Специалисты ОСВОДа патрулируют самые опасные места и в случае чрезвычайного происшествия готовы прийти на помощь.