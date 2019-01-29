Непростые ситуации жителей Логойского района рассмотрел на личном приеме Игорь Евсеев

Непростые ситуации жителей Логойского района и способы их решения сегодня рассмотрел на личном приеме помощник Президента Беларуси, инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Более десятка вопросов, а это земельные и имущественные споры, назначение пенсий и пособий. Среди обратившихся и жительница Логойска Людмила Попова, в распоряжении которой дом на окраине города и участок земли. Там же находится и хозяйственная постройка, которая подлежала сносу. Но поскольку ни физического, ни эстетичного вреда городу она не приносит, на приеме решили оставить ее на месте и еще раз пересмотреть документы. Игорь Евсеев также отметил, что следит за ходом подготовки сельхозорганизаций к весенне-полевым работам. В хозяйствах центрального региона сейчас ведется ремонт техники.

