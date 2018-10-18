Непростые трудовые отношения выстраиваются между работником и руководством предприятия "Цветмет" в Жодино

Здесь сотрудника в предпенсионном возрасте уже дважды увольняли и дважды восстанавливали на работе. На защиту обычного контролера металлолома вышел отраслевой профсоюз промышленности. Юристы ФПБ уже два раза представляли интересы работника в судах. Но сейчас контролера вновь хотят сократить. Наши корреспонденты отправились в Жодино, чтобы лично пообщаться с руководителем "Цветмета" и узнать его позицию. Но записать даже небольшое интервью оказалось не так просто. Запутанная история трудовых отношений - в репортаже Надежды Сербиненко.

Иван Ципко - опытный юрист, специализируется на трудовых взаимоотношениях, в том числе в восстановлении на работе. Восемь месяцев назад в отраслевой профсоюз промышленности обратился работник жодинского "Цветмета". Александра Дробышевского уволили якобы "за недоверие как к материально ответственному лицу". Через суд приказ об увольнении был отменен, по мировому соглашению контролера восстановили на работе. Но вскоре снова уволили.

Наша съемочная группа попыталась выяснить официальную позицию руководства по делу своего работника. И к нам даже вышел директор жодинского "Цветмета" Юрий Воскобович вместе с главным инженером. Но даже небольшое интервью записать оказалось не так просто.

Споры между нанимателями и работниками возникают по всей стране и довольно часто. Если их не удается решить полюбовно, дело переходит в судебную плоскость. Тогда на сторону работника встают профсоюзы. Только за первые полгода 2018 юристы ФПБ выиграли 58 судебных дел. И возвратили работникам невыплаченные денежные компенсации на сумму более 2 миллионов рублей.