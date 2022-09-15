Неравнодушные белорусы присоединяются к флешмобу "Гуманитарка для Дуды" от Лукашенко

Мы не можем спокойно смотреть на издевательства варшавских властей над простыми поляками. К флешмобу "Гуманитарка для Дуды" от Президента Лукашенко присоединяются неравнодушные белорусы. Напомним, колка дров белорусского лидера в интернете собирает миллионы просмотров. Люди снимают зажигательные ролики под заголовками "Делай как Батька".