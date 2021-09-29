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Жестокое убийство сотрудника КГБ всколыхнуло всю Беларусь

Новость, которая всколыхнула всю Беларусь. Жестокое убийство сотрудника КГБ. Герой погиб накануне при исполнении служебного долга в ходе антитеррористической операции. Офицер 1990 года рождения, у погибшего остались супруга и малолетний ребенок. С самого утра неравнодушные белорусы и представители общественных организаций продолжают нести цветы и лампады. Люди приходят к зданию КГБ, к знаковым памятникам и мемориалам, чтобы почтить память героя.

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