Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать медиков

Понимая, в какой непростой ситуации сейчас находятся наши медики, все больше белорусов готовы поддержать врачей. Предприятия, частный бизнес, волонтеры. И это как раз тот случай, когда маленькой помощи не бывает. От средств индивидуальной защиты до горячего обеда - все, чтобы хоть немного облегчить их труд и почувствовать. Репортаж Марины Романовской.



Через месяц у Никиты Дранькова ответственный выбор. Нужно определяться со специализацией. А пока посчитал своим долгом помочь старшим коллегам. К слову, такое стремление поддержал и отец - тоже медик.



Только из Витебского медицинского университета сегодня в больницах помогают врачам более сотни студентов-старшекурсников. Артем Ковалевский окончил Оршанский медколледж, позже стал студентом Витебского меда. Сейчас на передовой, работает на скорой. Защитные экраны, специальные костюмы, перчатки. Студенты, как и врачи, работают в полной экипировке. И это не просто. Но безопасность и личная, и пациентов превыше всего.





Инициатива объединяет и крупные предприятия, и небольшие компании

Неравнодушные белорусы всеми способами стараются поддержать наших медиков. Инициатива объединяет и крупные предприятия, и небольшие компании. Помощь оказывают больницам, поликлиникам, лабораториям. К благотворительному марафону подключились во всех регионах.

Обеденный зал этого гомельского кафе пустует, но работа на кухне не останавливается. Обеды для врачей здесь готовят с начала апреля. Решение поддержать медиков приняли всем коллективом. В меню - супы, салаты, горячее. Чтобы вкусно было, как дома.

А

Его передали от организаций, подчиненных оперативно-аналитическому центру при Президенте Беларуси. Больница одна из первых в столице стала принимать пациентов с COVID-19. За это время здесь же родились четверо здоровых детей у пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией. Еще одним подарком станет мобильный аппарат УЗИ, который будет особенно востребован в родильном отделении.