Неравнодушный минчанин взял под патронаж обветшалую могилу защитника Отечества и увлек за собой других

Островки памяти и свидетельства воинской славы. В разных уголках Беларуси тысячи обелисков, захоронений защитников нашей земли. Братские могилы, заставы, мемориальные знаки. Все это часть истории страны. Для белорусов это святые места, где почитают погибших.

Человек жив, пока жива память о нем. Простая истина, которую доносит до детских сердец герой следующего репортажа. Неравнодушный минчанин не смог пройти мимо обветшалой могилы защитника Отечества - взял ее под свой патронаж. Это стало лишь началом новой истории, которая вылилась даже в коллективный научный труд с участием 10-классников и педагогов 70-й столичной школы.

Алеся Высоцкая - о личной инициативе, которая увлекла и других.

Чтобы помнили

Разговор о пекле и ужасах "Афгана" в тенистой уютной аллее у белорусской школы. Поют птицы. Небо голубое, мирное. Символично. Но, как ни крути, люди, прошедшие крещение войной, другими глазами смотрят на мир и ценности. Такой и Игорь Брагин. Повидал человеческое горе в трех горячих точках. Знает цену подвигу. Понимает, каким печальным бывает забвение. Не удивительно, что на военном кладбище его глаз зацепился за одно из обветшалых надгробий.

Метров 40 от входа на кладбище увидел надгробную плиту с надписью, что там похоронен прапорщик Коровацкий Владимир Борисович. Убит в 1915 году на 22-м году жизни - самый расцвет жизни Игорь Брагин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 70 г. Минска

Военное кладбище хранит множество историй. Некрополь основан в середине 19-го века при госпитале военнослужащих. Игорь Геннадьевич решил узнать личную историю прапорщика Коровацкого. Стал копать архивы. Оказалось, боец погиб в Карпатах на румынско-венгерском фронте в начале Первой мировой. Это был гвардейский привилегированный полк, где служить мог далеко не каждый.

Прапорщик Коровацкий Владимир Борисович, согласно архивам военно-исторического общества в России, его брат Михаил Борисович - близнец, одного года рождения, происходили из минских дворян. Это говорит о многом, то, что были люди совести и чести. Оба воевали, даже на могильной плите написано "Дорогому сыну от родителей и брата" Игорь Брагин, руководитель военно-патриотического воспитания СШ № 70 г. Минска им. Л. Гуртьева

Этот вкус к жизни и важность подвига руководитель военно-патриотического воспитания передает детям. Увлеченность с погружением в историю захватывает школьников. На занятиях, говорят, всегда интересно. Ведь о памяти, ее сохранении, можно не только прочесть. А еще вместе найти артефакты.

Рассказывает так, как будто ты это сам проходишь. Очень интересно, его слова задевают душу Максим Алексеев, учащийся СШ № 70 г. Минска им. Л. Гуртьева

Очень важно каждому человеку знать о своих предках, помнить о своих прадедах, которые совершали все эти подвиги в те далекие годы. В школьном музее есть информация и о моих родственниках, на плите есть фамилия инициалы моей прабабушки Дарья Капруза, учащаяся СШ № 70 г.Минска им. Л. Гуртьева

За год школьный музей пополнился оригинальными экспонатами. Как вот этот фрагмент железнодорожных рельс времен Великой Отечественной.

Всегда он приносит что-то свое, что-то интересное. Показывает какие-то материалы, какие-то находки, которые он сам нашел. И дети тянутся за ним, потому что они понимают, что они тоже с его помощью могут что-то найти, найти что-то важное для людей. Даже когда мы находили части от рельсов и непосредственно вещи самих солдат, дети с огромным желанием хотели узнать, чьи это вещи. Может, потом через второго, третьего человека мы сможем найти родственников этих людей, и это тоже очень важно Екатерина Киевицкая, классный руководитель, учитель русского языка и литературы СШ № 70 г. Минска им. Л. Гуртьева

Ребята подключились к большой творческой и поисковой работе. Сегодня они не только знают о многих памятных местах столицы, но и взяли под шефство несколько захоронений.





Этот человек пришел к нам работать совсем недавно, но он уже своей личностью показал ребятам, как можно откликаться на любые события. Все работы, которые он проводит, связаны с его личной жизнью, с его личным интересом , он проживает каждое событие, и это вовлекает детей. Конечно, самое главное, что ребят обмануть невозможно. Они доверяют только тогда человеку, когда он искренне в это верит Лилия Филиппова, замдиректора СШ №70 г. Минска им. Л. Гуртьева

Памятник над могилой погибшего прапорщика Игорь Брагин решил восстановить. И просто убрать траву стало только началом.

Когда человек не по указке что-то изучает, ищет в архивах информацию, в интернете, от родственников, он может что-то найти, то, о чем он переживает. И вот эта инициатива, конкретная работа - за эти 2 года было найдено много захоронений, которые были в таком состоянии уже забытом Александр Гостев, руководитель Белорусского культурного центра духовного возрождения

Исторические кадры. Июль 2010 года, канун Дня Независимости. Торжественное захоронение саркофагов с останками трех неизвестных солдат войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной в крипте Храма памятника. В память о миллионах защитниках родной земли - людях разных национальностей, павших в сражениях с врагом.

Сохранение памяти в государственной политике Беларуси. Личный пример лидера ведет за собой белорусов.

Шкловский район

Патриотизм начинается с отношения к своей семье и корням, к памяти о защитниках твоего небольшого уголка земли, малой родины.

Огромное количество было совершенно подвигов небольшими группами советских людей, просто жителей Беларуси, много было единичных подвигов, особенно летчиков, танкистов. И благодарные жители Беларуси по всей нашей Беларуси создали, установили тысячи и тысячи вот таких вот безымянных и с именами небольших групп людей и одиночек памятники. Мы не должны о них забывать. Мы должны содержать их в чистоте и порядке. Ибо они создают чистоту наших душ и сердец Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Над могилой Коровацкого уже и возвышается крест, который, видимо, был сбит во времена советского атеизма. Засверкали позолотой буквы. По архивным документам найдено и фото дворянина Коровацкого. Готовится медальон. Установлена ограда - создана лично Игорем Брагиным. В ней читаются символы, дорогие его сердцу. Хлебный колос - мол, ничто не закончено, все продолжается. Штык винтовки - пика, которая преломилась в реке времени. Эта река как связь трех эпох - Первой мировой, Великой Отечественной и войны в Афганистане.

Инициатива человека не безразлична. Человека понимающего, что прапорщик Коровацкий, что Леонтий Николаевич Гуртьев, имя которого носит наша школа. Игорь Долгополов - воин-интернационалист, погибший в Афганистане при исполнении воинского долга - все эти люди защищали свое Отечество. Связь времен - это то, что держит нас не просто на плову, это то, что нас держит Евгения Рудова, директор СШ № 70 г. Минска им. Л.Гуртьева