Нерушимая традиция на стыке границ: Курган Дружбы в очередной раз собрал наследников Великой Победы

Курган Дружбы на стыке границ Беларуси, России и Латвии собрал наследников Великой Победы. Тысячи россиян и белорусов приехали почтить память тех, кто плечом к плечу сражался с врагом. Шесть десятилетий назад ветераны Великой Отечественной дали клятву при любой погоде собираться на Кургане в первое воскресенье июля. Традицию поддерживает молодежь Беларуси и России.

И для белорусов, и для россиян встреча на Кургане - нерушимая традиция. В 65-й раз в этом уникальном месте на стыке границ исполнили легендарную «Катюшу» и зажгли костер дружбы.

В годы Великой Отечественной в этой местности действовало мощное подпольное и партизанское движение. В память о героическом прошлом здесь и создали мемориал - насыпали курган. Землю для него свозили с мест легендарных боев. Цветы легли к памятнику комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки на белорусской стороне и к памятнику разведчице Марии Пынто на территории России.

Эстафету празднования от ветеранов принимает молодежь. На территории Кургана развернулся образовательно-патриотический лагерь - победитель конкурса молодежных инициатив.





"Самое отрадное, что собираются молодежные лагеря. Ребята собираются, несколько дней живут в палатках, общаются", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Со стороны Латвии послушать "Катюшу" пришли только силовики. Власти сопредельного государства запрещают праздновать знаковую дату своим гражданам, всячески запугивая. Для убедительности демонтировали памятные таблички с мемориала, обтянулись алюминиевой сеткой, а осенью в 2022-го разрушили пешеходный мост на стыке границ.



