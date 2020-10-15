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"Нерушимое братство - 2020" входит в активную фазу

Завтра на полигоне Лосвидо пройдет завершающий этап учения. Миротворческие силы проведут операцию по поддержанию мира и безопасности в регионе.

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