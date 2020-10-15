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"Нерушимое братство" - отработка практических задач

Миротворческие контингенты стран-участниц ОДКБ приступили к отработке практических задач. На полигоне под Витебском «голубые каски» тренируются сопровождать колонны с гуманитарными грузами, нести службу на блок-постах, работать на контрольно-пропускных пунктах. Все эпизоды основаны на реальных ситуациях, с которыми чаще всего сталкиваются подразделения миротворческих сил

Главная задача, отмечают в объединенном штабе, отработать совместные действия в подготовке и ведении миротворческой операции в зоне ответственности многонационального контингента.

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