"Нерушимое братство" - отработка практических задач

Миротворческие контингенты стран-участниц ОДКБ приступили к отработке практических задач. На полигоне под Витебском «голубые каски» тренируются сопровождать колонны с гуманитарными грузами, нести службу на блок-постах, работать на контрольно-пропускных пунктах. Все эпизоды основаны на реальных ситуациях, с которыми чаще всего сталкиваются подразделения миротворческих сил