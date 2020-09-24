Несанкционированные массовые мероприятия накануне прошли в Беларуси

В различных населенных пунктах зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка. В сторону стражей порядка летели камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений. Среди милиционеров есть пострадавшие. Также группы граждан неоднократно блокировали проезжие части. Участниками стычек с милицией преимущественно являлись молодые люди до 30 лет.

