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Несанкционированные свалки и лес мусора. Как привлечь внимание к проблеме?
Несанкционированные свалки и лес мусора - как найти виновных или хотя бы привлечь внимание к проблеме, когда никто не слышит? В "Главном эфире" неделю назад в сюжете о жизни без отходов мы показали кадры бесконтрольных свалок, о которых нам сообщили телезрители. Минприроды отреагировало незамедлительно и приняло соответствующие меры. В результате на одну свалку стало меньше, а лес, усеянный мини-островками из пластика и отходов, чище.
Контрольный рейд провела Ксения Лебедева. Еще неделю назад лес за гаражами поселка Дачный, который недалеко от агрогородка Гатово, выглядел иначе. То же касается и территории у деревни Крыжовка - все Минский район. Эти кадры мы показали в сюжете передачи "Главный эфир". Реакция Министерства природы была незамедлительной. Кстати, во время проверки обнаружили еще залежи мусора. Теперь здесь будет чисто. Но надолго ли? Пластиковые бутылки от машинного масла, автомобильные панели, шины, тепличная пленка. По характеру мусора на несанкционированной свалке можно запросто установить виновников. Тем более, рядом находятся гаражи и огороды.
Свалка создавалась годами, а нейтрализовали ее буквально за полдня
Михановичский сельсовет инициирует на этом месте установку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет жителей поселка Дачный. По словам специалистов, люди видят повышенное внимание к убранным местам и отходы сюда уже не несут. Традиционно рядом устанавливаются информационные таблички о запрете и размеры штрафов. А они, кстати, немаленькие. Если попадетесь, заплатить придется от 5 до 50 базовых физлицам, юридическим - 1000 базовых.
Поймать за руку могут запросто. Регулярно проводят рейды
Только за эти полгода их было около 2 с половиной тысяч, выявлено 1800 нарушений, из них уже устранено 94%. Сегодня на местах, куда мусор сваливают регулярно, устанавливают и фотоловушки. Что касается поселка Дачный, то под крыло Михановичского сельсовета он перешел несколько лет назад. Раньше на этом месте базировалась военная часть, после ее расформирования жители долго были ничейными, что говорить о мусоре. С владельцами гаражей планируют заключить договоры на вывоз мусора, чтобы, если уж выбрасывают, то хоть будет кому вывозить. Лес вокруг деревни Крыжовка практически весь устлан вот такими мини-островками, которые находятся друг от друга примерно на расстоянии 15-30 метров. В основном это хозяйственный мусор, который не донесли до контейнера. Боровлянский лесхоз провел рейд и нейтрализовал залежи пластика и других отходов.
Сейчас Беларусь идет в ногу со всем миром и сокращает количество отходов жизнедеятельности, переходит с пластиковых пакетов на бумажные, а с пэт-бутылок на стекло, отказывается от одноразовой пластиковой посуды в обмен на ту, что не оставит от себя следа на планете. Так, может, стоит принять в этом участие каждому? И хотя бы донести мусорный пакет до контейнера?
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