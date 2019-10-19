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Несколько дней подряд в Беларуси фиксировались нехарактерные для середины осени температуры

Невероятным теплом запомнится этот день. Несколько дней подряд по всей стране фиксировались нехарактерные для середины осени температуры, обновились рекорды метеонаблюдений в Минске, Гомеле, Гродно, а в Бресте воздух прогрелся до + 24,5 градуса, что на градус выше максимума, зарегистрированного 40 лет назад в этом же городе. В ближайшие дни комфортная погода сохранится.

Во второй половине октября погода также будет радовать теплом и небольшим количеством осадков.

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