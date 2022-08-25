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Несколько комплектов медалей взяли белорусы на "АрМИ-2022"

Несколько комплектов медалей взяли сегодня белорусы на "АрМИ-2022". Серебро наши военные завоевали в конкурсе "Открытая вода". Соревнования прошли на полигоне "Вантовый" во Владимирской области. Финальная эстафета включала в себя несколько упражнений: инженерная разведка водной преграды, оборудование подъездов к ней, десантная переправа на плавающих транспортерах и паромные переправы. Бронза у наших военных медиков - в общекомандном зачете конкурса "Военно-медицинской эстафеты". На финишную прямую вышел и конкурс "Полярная звезда". Он проходит на Брестском полигоне.

На заключительном этапе "Полярной звезды" сразу два упражнения: "Внезапная встреча" и марш-бросок в составе группы до 10 км. Белорусские бойцы спецназа по традиции показали высокие результаты. Уже завтра на Брестском полигоне состоится церемония награждения.

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