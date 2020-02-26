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Несколько модных образов с джудом
Джинсовая куртка просто обязана присутствовать в гардеробе, чтобы участвовать в создании стильных образов. Актуальны классические цвета - белый, синий, голубой, в тренде также варенка, принтованная ткань и модные гибриды, собранные воедино из разного денима. Чем оригинальнее скроен или декорирован джуд, тем лучше. Хотя и минимализм никто не отменял.
Модные джинсовые куртки или великоваты, или маловаты, то есть или оверсайз, или кроп-топ
Есть неписаное правило: образ стильным делает одна ультрамодная сложная вещь. Когда в образе их целых три: ультрамодные кроссовки с перьями, блузка с принтом а-ля Версаче, которая завязывается спереди, иджинсовый костюм сложного кроя - все вместе спорит между собой. Явный перебор, и стильным такой образ назвать сложно.
Все стало на свои места, когда основной фокус внимания прикован к джинсовому костюму. Футболка темно-синего оттенка и с принтом неконкурирует с костюмом, а играет с ним в одной команде, потому чтоперекликается с комбинированной джинсовой тканью. В общую картину прекрасно вписываются и рюкзак, и кроссовки - интересные и при этом понятные.
Кстати, джуд - это не только одежда для улицы. Теперь джуд можно носить и в помещении, заменив жакет или свитер. Несмотря на то что плиссированная юбка и футболка яркие в такомобразе, ими уже никого не удивишь. Это уже база, поэтому они и не отвлекают внимание от джуда. А перфектным образ делают молочные казаки. Они добавляют тот самый лоск, важный для образа.
Вывод:
составить гармоничный образ только из сложных вычурных вещей не получится. Зато комбинированный джуд отлично себя чувствует в составе костюма с джинсами и спокойной принтованной футболкой. А также с плиссированной юбкой, базовой футболкой и казаками.
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