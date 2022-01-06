Несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов появятся в Минской области

Максимум возможностей для занятий спортом и активного образа жизни в регионах. Сразу несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов в ближайшее время появятся в Минской области. Так, первый из них с двумя бассейнами планируют открыть в агрогородке Михановичи уже на следующей неделе. Строительство физкультурных комплексов начали в Дзержинске и Фаниполе. Кроме плавания, на которое сегодня повышенный спрос, школьники увлекаются и футболом. 14-летние спортсмены из Столбцов стали чемпионами Минской области в своей возрастной группе.



И к сведению любителей круглогодичного футбола! Восьмого и девятого января пройдет финал четырех самых сильных команд Беларуси по футзалу. Место соревнований - столичный дворец спорта "Уручье".