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Несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов появятся в Минской области
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Максимум возможностей для занятий спортом и активного образа жизни в регионах. Сразу несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов в ближайшее время появятся в Минской области. Так, первый из них с двумя бассейнами планируют открыть в агрогородке Михановичи уже на следующей неделе. Строительство физкультурных комплексов начали в Дзержинске и Фаниполе. Кроме плавания, на которое сегодня повышенный спрос, школьники увлекаются и футболом. 14-летние спортсмены из Столбцов стали чемпионами Минской области в своей возрастной группе.
И к сведению любителей круглогодичного футбола! Восьмого и девятого января пройдет финал четырех самых сильных команд Беларуси по футзалу. Место соревнований - столичный дворец спорта "Уручье".