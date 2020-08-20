Несколько новых объектов альтернативной энергетики в этом году появятся в Минской области

В таких крупных поселках как Боровляны, Юбилейный, Самохваловичи построят котельные, которые работают на щепе. Еще один вид местного топлива - торф. Его будут использовать в новых котельных в Столбцах и Крупках. Кстати, в городе на востоке центрального региона сегодня возводят объект мощностью 7 мегаватт. Он также будет работать на местном торфе и обслуживать в том числе и дома в новых микрорайонах Крупок, где уже появляются многоэтажки. Всего в системе энергопотребления Минской области почти 28 % занимают местные виды топлива.



