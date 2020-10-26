Несколько попыток заблокировать движение на железной дороге зафиксировали правоохранители сегодня и накануне. Утром на 482-м и 485-м километрах перегона Колядичи – Асеевка кто-то установил на рельсы проволоку. Как итог - экстренное торможение поезда, который следовал по маршруту Руденск - Минск. Подобные случаи произошли также на перегонах станции Негорелое - Колосово, Олехновичи - Уша, Фаниполь - Койданово и на станции Городище.



