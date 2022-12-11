Несколько тысяч евро, и мечты о европейских кущах - рядом, но нет, вместо гражданства - дырка в кармане

Сколько стоит родство с румынской бабушкой или как заплатить деньги за европейское гражданство и стать участником схемы по подделке документов? В Минске прикрыли конторы, которые обеспечивали работу аферистов по получению карты поляка и гражданства Румынии.

Изъята аппаратура, сим-карты. Заблокирован и ряд сайтов, рекламирующих якобы простые способы получения европейского паспорта. В контакте с мошенниками из румынского офиса несколько дней была наш корреспондент. О серых схемах - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Липовая румынская бабушка или не менее оригинальный польский дедушка - всего несколько тысяч евро, и мечты о европейских кущах - вот они рядом, но нет… вместо корочки - дырка в кармане.

Это лишь некоторые сайты, которые заверяют, что помогут белорусам быстро и результативно эмигрировать в Европу. Ценник высокий, а результат якобы 98,5 % и без лишней волокиты. Одинаковое оформление, контакты, адреса. Но без номеров офисов и реальных людей, только отзывы о том, как классно, легко и весело прошла процедура у счастливых репатриантов.

Итак, звоним по нескольким номерам евроведов, чьи офисы можно пощупать - вроде как находятся в Минске. Но на поверку, оказывается, никаких контор уже нет. Но кто-то был ранее. Gootoeu и Europriority. Услуги по переезду в Польшу, Румынию, Болгарию - полное сопровождение на пути в Евросоюз. Карта поляка - 2 тыс. евро. Впрочем, ехать в Польшу не рекомендуют.





"Если рассматривать Польшу - она в этом плане будет не совсем простой. Можно рассмотреть альтернативу, - рассказывает консультант,-сразу вам предложу, честно говоря, гражданство Румынии. Оно более популярное... Так как быстро. И с паспортом уже ЕС можете в любой стране ЕС жить. Вы получаете документы. Румыния получает за вас деньги. Они находятся в составе ЕС с 2007 года и, соответственно, они получают финансирование, которое в свою очередь зависит от количества граждан. Поэтому искусственным путем они повышают число своих граждан в стране и получают больше финансирования".

Гарантий, что польская карта ляжет тузом, никаких. Другое дело Румыния. И такой румынский аттракцион обойдется уже в 4 тыс. евро. По программе репатриации предлагают найти мои "когда-то потерявшиеся" румынские корни.

В Румынии - территориальная привязка. Это что значит? Это значит, что нашим юристам необходимо доказать, что кто-то из ваших предков проживал на землях Бессарабии и Буковины. Если мы говорим конкретно об этой процедуре, есть возможность работать с украинскими архивами.

- А если окажется, что в моем родстве не было людей, которые проживали на территории Румынии?

- У меня тоже никто не проживал, но в 2017 году я получил паспорт Румынии. С юридической точки зрения доказать, что ваши предки там находились, намного проще, чем доказать обратное, что их там не было.

Составляю семейное древо. Ловить европриорити будем на географии и истории. Место рождения бабушки пишем: Мышковичи, Харьковская область. Правда, под Харьковом такого села никогда не было, это белорусский агрогородок Могилевской области. Кстати, Харьков тоже никогда не был румынским. И бинго - консультант подтверждает, пришел ответ из украинского архива: моя бабушка жила на территории Румынии.





Стоит отметить, что родословная, которую я отправляла мошенникам - это выдуманная Горючко Екатерина Альбертовна и бабушка.

Вообще, конечно, работают настойчиво - малейшая доля сомнения, и у нас на руках документы, которые должны были снять все сомнения и подтвердить всю официальность и серьезность их деятельности. Получилось, правда, наоборот, что база румынского реестра открыла крайне интересные подробности. Сейчас будет не просто, но покажем схематично, чтобы понять связи раздатчиков еврогражданства.

GooToEU выслали нам свои документы, а это ее юридическое название. Директор - некто Стефания Кармен Чицу. Она же директор другой фирмы CWSGroupDevelopment - это юридическое название и компании GootoEU и Altapatri, чьего агента недавно задержали в Минске. О нем позже. Так вот, вид деятельности: "передача данных, администрирование веб-страниц и связанные с ними действия", но никак не связанные с документооборотом и гражданством. Аффилированная CWSGroupDevelopment еще одним гарантом европейского будущего TrustGroup PRO. Europriority согласно документам была зарегистрирована в 2009 году, правда, консультант забыл рассказать, что фирма с сентября приостановила свою деятельность. Работал там всего один человек, но 4 тыс. евро нажить на заблудшей белорусской душе они не забыли. Эка мелочь, что фирма не работает.





Офисы ряда компаний работали в Минске, начиная с 2018 года. Чтобы на месте можно заключить договор и заплатить деньги. Мы нашли одного из бывших сотрудников Development. Он устроился в 2019 году, но проработал недолго, когда понял, что имеет дело с аферистами, то уволился.

Я консультировал людей о возможности пройти процедуру репатриации в Румынской программе 1991 года, закон то есть, но как оно там делается - это уже второй вопрос. Оговаривалось, что Украина коррумпированная страна, и с ЗАГСами все решается деньгами. Я узнал, что что-то не ладное, и хотел от этого избавиться, чтобы и себе карму не портить, и людей обманывать в мои планы не входило. Бывший сотрудник минского офиса Аltapatri (CWS GroupDevelopment SRL)

Минские офисы Аltapatri, Europriority, GooToEU и TrustGroup PRO работали с 2018 года, и местные сотрудники должны были обеспечивать связь с так называемым румынским штабом и проводить консультации на месте. Хотя румынским ли штабом? Где находятся на самом деле - это большой вопрос. Схема работы весьма мутная. Консультанты на той стороне провода в ряде случаев сопровождали на пути к европейской мечте, штампуя липовых родственников, даже регистрируя на подачу документов на гражданство. Получали деньги и пропадали. А счастливый обладатель новых корней в Бухаресте или Варшаве получал лишь пинок от властей и запрет на въезд в ЕС.

Собственно звонили мы на белорусские номера, а перезванивали нам, когда неожиданно прерывалась связь, перезванивали нам уже румынские.

В Минске недавно задержали сотрудника Аltapatri. Прикрытая конторка, ровно, как и Europriority, делала такие же липовые документы о родстве с румынами.





"Под эти цели и контракты мною было арендовано два помещения: одно под офис, второе помещение, где компания установила свое оборудование IP-телефонию. Просили меня в компанию передавать средства. Я передавал их через третьих лиц, которых компания мне сама присылала. Очень много вопросов от граждан, которые вступали с ними в деловые отношения. Люди не могли связаться со своим специалистом".