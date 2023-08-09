В Беларуси продолжается плановая призывная кампания. Несколько тысяч новобранцев этой осенью пополнят строй Вооруженных Сил. Молодые люди проходят медкомиссии, общаются с представителями воинских частей и военных комиссариатов. После определения группы годности парни уже смогут понимать, где смогут служить. Отправка в войска начнется в конце октября.

Также в военном комиссариате проходят мероприятия по призыву граждан на военную службу офицеров по призыву. Они также проходят медицинское освидетельствование и дальнейшее принятие решения у призыве граждан на военную службу. Все проходит в штатном режиме, граждане пребывают с желанием, для того чтобы в дальнейшем проходить службу в Вооруженных Силах и других войсках и воинских формированиях.