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Несломленные: история чемпиона Паралимпиады в Рио по фехтованию Андрея Праневича
Сегодня в "Главном эфире" вашему вниманию вторая серия проекта "Несломленные". И на этот раз мы услышим историю Андрея Праневича, чемпиона Паралимпиады в Рио по фехтованию.
Закрепить успех в Токио у него не получилось. Смерть личного тренера за полгода до старта сказалась в решающий момент: и в Японии Андрей стал только четвертым. Впереди Париж. Силы и реальные шансы повторить медальный успех Рио есть, но после политического решения отстранить белорусских паралимпийцев от международных стартов, сегодня вопрос в принципе открытый: поедут ли туда в итоге наши паралимпийцы?
Но, даже находясь в такой ситуации, Андрей продолжает активные тренировки: он верит в справедливость и, более того, передает свой опыт новому поколению атлетов!
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