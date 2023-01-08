Несломленные: история чемпиона Паралимпиады в Рио по фехтованию Андрея Праневича

Сегодня в "Главном эфире" вашему вниманию вторая серия проекта "Несломленные". И на этот раз мы услышим историю Андрея Праневича, чемпиона Паралимпиады в Рио по фехтованию.

Закрепить успех в Токио у него не получилось. Смерть личного тренера за полгода до старта сказалась в решающий момент: и в Японии Андрей стал только четвертым. Впереди Париж. Силы и реальные шансы повторить медальный успех Рио есть, но после политического решения отстранить белорусских паралимпийцев от международных стартов, сегодня вопрос в принципе открытый: поедут ли туда в итоге наши паралимпийцы?