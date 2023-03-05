Несломленные: история одного из самых титулованных представителей паралимпийского спорта Игоря Бокого

Вот уже которую неделю "Беларусь 1" рассказывает о белорусских паралимпийцах, атлетах, у которых несгибаемый характер и огромная воля к победе! Их не сломили сложные испытания, а сделали еще сильнее.

Сегодня наш герой - один из самых титулованных представителей паралимпийского спорта Игорь Бокий - 16-кратный чемпион Паралимпийских игр. И это, уверены тренеры, не предел. А ведь в детстве родители едва ли не силой водили будущего триумфатора на тренировки в бассейн.