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Несломленные: история одного из самых титулованных представителей паралимпийского спорта Игоря Бокого
Вот уже которую неделю "Беларусь 1" рассказывает о белорусских паралимпийцах, атлетах, у которых несгибаемый характер и огромная воля к победе! Их не сломили сложные испытания, а сделали еще сильнее.
Сегодня наш герой - один из самых титулованных представителей паралимпийского спорта Игорь Бокий - 16-кратный чемпион Паралимпийских игр. И это, уверены тренеры, не предел. А ведь в детстве родители едва ли не силой водили будущего триумфатора на тренировки в бассейн.
Факты из жизни без преувеличения легенды белорусского спорта - в очередной серии проекта "Несломленные" (видео).
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