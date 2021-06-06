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Несмотря на авиаблокаду, туристический сезон - 2021 состоится
Это показывает анализ рынка. Турция и Египет остаются для нас доступными, несмотря на то, что стоимость путевки и время в пути возрастет из-за облета Украины. А вот отельеры Болгарии, Албании и Черногории потеряют часть доходов из-за того, что туда не приедут белорусы. Авиаотрасль - это не только пассажирские, но еще и грузовые перевозки. Они также сейчас испытывают некоторые сложности.
Это только один из примеров, когда вводить ограничения не выгодно никому. Как в итоге жертвами санкций оказываются простые люди, расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".
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