Несмотря на призывы, в привычном ключе работают заводы и основные предприятия

Несмотря на призывы отдельных элементов, находящихся за границей, к забастовкам, спокойная повседневная жизнь белорусов этим утром продолжается. В привычном ключе работают заводы, основные предприятия Гродно, Бреста, Минска. Сейчас вы видите, как люди находятся на своих рабочих местах, трудятся в обычном режиме. Работает общественный транспорт, дворники убирают улицы. Как и прежде, ученики сели за парты перед учителями, спортсмены оттачивают мастерство в бассейнах, на треках. Кофейни предлагают ароматный напиток тем, кто спешит сделать Беларусь чуточку лучше.