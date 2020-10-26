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Несмотря на призывы, в привычном ключе работают заводы и основные предприятия
Несмотря на призывы отдельных элементов, находящихся за границей, к забастовкам, спокойная повседневная жизнь белорусов этим утром продолжается. В привычном ключе работают заводы, основные предприятия Гродно, Бреста, Минска. Сейчас вы видите, как люди находятся на своих рабочих местах, трудятся в обычном режиме. Работает общественный транспорт, дворники убирают улицы. Как и прежде, ученики сели за парты перед учителями, спортсмены оттачивают мастерство в бассейнах, на треках. Кофейни предлагают ароматный напиток тем, кто спешит сделать Беларусь чуточку лучше.
Как отмечают сами белорусы, "камбэк" в 90-е никому не нужен. Еще свежи воспоминания, когда польские деструктивные силы попросту пытались использовать белорусских рабочих, толкая их на забастовки и не говоря обо всех последствиях для экономики, предприятий и, конечно, для самих сотрудников.
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