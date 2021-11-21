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Несовершеннолетний Ямин Джиндаль из Сирии пытается добраться к своему брату в Европу

Кто эти люди, которых западные СМИ записали чуть ли не в террористы? Сегодня мы дадим им слово и узнаем их истории из первых уст.

Первый герой - Ямин Джиндаль из Сирии. Он один, несовершеннолетний, пытается добраться к своему брату в Европу. Назад дороги нет - дом разбомбили, а теперь парень застрял на белорусско-польской границе.

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