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Нестабильная погода на неделе ожидается в Минске и области
От жгучего солнца до промозглого дождя. Апрель в Минске и центральном регионе стартовал с аномально теплой, но нестабильной погоды.
Во вторник по всей области пройдут дожди, возможны грозы. Столбик термометра покажет от 11 до 15 тепла. При этом средняя температура на несколько градусов выше климатической нормы.
Резкое похолодание придет в середине недели, в некоторых районах возможен ночной минус.
В пятницу температура вообще опустится до +8.
Тем не менее в первые выходные апреля будет сухо, местами туман. Станет ощутимо теплее.
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