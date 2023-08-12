Несвиж масштабно отмечает свой 800-летний юбилей

Для нас это очередной шаг вперед в развитии системы здравоохранения. Но помимо, скажем, поликлиники (и в этом же, и в Несвижском районе буквально недавно мы открывали кабинет компьютерной томографии), мы не забываем о сельских жителях, вкладывая в ФАПы и врачебные амбулатории. Буквально на днях Президент подписал указ, где определены источники финансирования для нашего очень важного проекта для всей области - это строительства нового хирургического корпуса Минской областной клинической больницы.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома