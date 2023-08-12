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Несвиж масштабно отмечает свой 800-летний юбилей

Несвиж масштабно отмечает свой 800-летний юбилей - для жителей и гостей города работало более 15 локаций

Впервые устроили парад стилизованной техники. В празднике принимали участие не только предприятия и организации города, но и страны. На фестивале сыра можно было продегустировать продукцию от фермеров и попасть на мастер-класс от шеф-повара. А маленьких участников праздника ждал "Город детства", фестивали мороженого и красок.

Развитие регионов

Значимым событием для всего Несвижского района стало открытие новой поликлиники. Современный комплекс рассчитан на 400 посещений в смену.

Сама планировка поликлиники - этого медицинского учреждения - соответствует командному принципу работы врача общей практики - это первое. Второе, широкое развитие догоспитальных форм, видов оказания медицинской помощи, где есть дневные стационары, в том числе с операционными блоками, узкие специалисты оснащены оборудованием не хуже, во многих случаях даже лучше, чем в некоторых городских поликлиниках. В учреждении у нас не стоит вопрос, даже есть конкурс в какой-то степени медицинских работников.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси
Для нас это очередной шаг вперед в развитии системы здравоохранения. Но помимо, скажем, поликлиники (и в этом же, и в Несвижском районе буквально недавно мы открывали кабинет компьютерной томографии), мы не забываем о сельских жителях, вкладывая в ФАПы и врачебные амбулатории. Буквально на днях Президент подписал указ, где определены источники финансирования для нашего очень важного проекта для всей области - это строительства нового хирургического корпуса Минской областной клинической больницы.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Программа праздника расписана до двух часов ночи. На Ратушной площади гости и жители города смогут прикоснуться к современному искусству. Для них устроят лазерный и видеомэппинг. Завершат юбилей фейерверк, дискотека и лазерно-лучевое шоу.

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