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Несвиж объединил участников молодежного интенсив-форума "Время твоих возможностей"

Обмен опытом, поддержка творческого потенциала и поиск лидеров. Несвиж объединил участников областного молодежного интенсив-форума "Время твоих возможностей". В рамках проекта прошли диалоговые площадки. Участники делились идеями развития новых форм патриотического воспитания, волонтерского движения. Кроме того, наградили лауреатов конкурса "Молодой лидер Минской области". Победителей определили в 13 номинациях. Участники представили инновационные проекты в образовании, науке, экологии, промышленности, культуре, здравоохранении и общественной деятельности. Оценивались лидерские качества конкурсантов, а также презентации проектов.

Своими наработками поделились около 40 специалистов. В конкурсе приняли участие молодые люди из всех районов Минской области.

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