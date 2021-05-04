Несвиж отмечает 435 лет со дня установления Магдебургского права

Исторический юбилей в Несвиже - город отмечает 435 лет со дня установления в нем Магдебургского права. Это привилегия, которая сформировалась в XIII веке и давалась только городам со значительным социально-экономическим и общественным развитием. Магдебургское право давало возможность жить по законам самоуправления, более эффективно развивать свою экономику и торговлю, способствовало прогрессу в правах и свободах граждан. Магдебургское право в Несвиже появилось при Николае Христофоре Радзивилле (Сиротке). Свой герб город получил именно в это время.