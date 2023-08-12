Один из самых известных и загадочных городов Беларуси - Несвиж - отмечает юбилей - 800 лет. К празднику распланирована целая программа. Будут работать свыше 15 локаций.

Впервые пройдут парад стилизованной техники и фестиваль сыра, а на Замковом пруду устроят показательные выступления по парусному спорту. Все желающие смогут увидеть Несвиж с высоты птичьего полета - будет уникальная возможность полетать на самолетах. А главным событием праздничного дня, которое ждал не только город, но и весь район, станет открытие новой поликлиники.