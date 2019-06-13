Несвиж подхватил эстафету IІ Европейских игр

На пути факелоносцев оказались достопримечательности с вековой историей, например, старейшая в Беларуси ратуша. В месте, где когда-то жили представители знатного рода Радзивиллов, пламя тоже встречали по-королевски. Часть пути факелоносцы преодолели на карете. Главной точкой маршрута стал Несвижский замок.



Вновь факелы зажгут через несколько часов. Эстафета "Пламя мира" уже на пути в Жодино и Борисов. Там огонь пронесут по "Борисов-Арене", в крупных промышленных центрах - заводе "Джили", а также "БелАЗе", где производят самые большие самосвалы в мире.