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Несвиж принял областную конференцию педагогов

Цифровизацию образовательных процессов, IT-проекты, а также развитие агроклассов и патриотическое воспитание школьников через туризм. Это только некоторые аспекты будущего учебного года, которые сегодня обсуждали в Несвиже на конференции педагогических работников Минской области. В форуме принял участие и губернатор. Как отметил Александр Турчин, в каждом районе много одаренных детей. Их победы на республиканских и международных олимпиадах доказывают - благодаря работе педагогов, знания способны внести значительный вклад в развитие экономики и всех сфер жизни. В Минской области и дальше продолжат строить новые школы, среди премьер этого года - новостройки в Столбцах и Колодищах. К концу года учреждения появятся в Молодечно, Смолевичах и поселке Дружный Пуховичского района. Сегодня в Несвиже чествовали лучших педагогов области, в том числе ветеранов труда и молодых специалистов.

Новое общежитие Несвижского колледжа имени Якуба Коласа

Подарок накануне 1 сентября получили и учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. Это новое комфортное здание общежития (на более чем сотню мест). Учащиеся и педагоги по специальности "дизайн" креативно подошли к благоустройству. Здание бывшей гостиницы ЖКХ превратилось в жилой современный молодежный дом.

В Минской области 163 тыс. школьников

До конца года в школах и детских садах усилят охрану учреждений в том числе через видеонаблюдение. Всего в новом учебным году в центральном регионе за парты сядут более 163 тысячи школьников. Первый звонок прозвенит для 18 тысяч мальчиков и девочек области.

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