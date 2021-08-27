3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Несвиж принял областную конференцию педагогов
Цифровизацию образовательных процессов, IT-проекты, а также развитие агроклассов и патриотическое воспитание школьников через туризм. Это только некоторые аспекты будущего учебного года, которые сегодня обсуждали в Несвиже на конференции педагогических работников Минской области. В форуме принял участие и губернатор. Как отметил Александр Турчин, в каждом районе много одаренных детей. Их победы на республиканских и международных олимпиадах доказывают - благодаря работе педагогов, знания способны внести значительный вклад в развитие экономики и всех сфер жизни. В Минской области и дальше продолжат строить новые школы, среди премьер этого года - новостройки в Столбцах и Колодищах. К концу года учреждения появятся в Молодечно, Смолевичах и поселке Дружный Пуховичского района. Сегодня в Несвиже чествовали лучших педагогов области, в том числе ветеранов труда и молодых специалистов.
Новое общежитие Несвижского колледжа имени Якуба Коласа
Подарок накануне 1 сентября получили и учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. Это новое комфортное здание общежития (на более чем сотню мест). Учащиеся и педагоги по специальности "дизайн" креативно подошли к благоустройству. Здание бывшей гостиницы ЖКХ превратилось в жилой современный молодежный дом.
В Минской области 163 тыс. школьников
До конца года в школах и детских садах усилят охрану учреждений в том числе через видеонаблюдение. Всего в новом учебным году в центральном регионе за парты сядут более 163 тысячи школьников. Первый звонок прозвенит для 18 тысяч мальчиков и девочек области.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов