Несвиж принял областную конференцию педагогов

Цифровизацию образовательных процессов, IT-проекты, а также развитие агроклассов и патриотическое воспитание школьников через туризм. Это только некоторые аспекты будущего учебного года, которые сегодня обсуждали в Несвиже на конференции педагогических работников Минской области. В форуме принял участие и губернатор. Как отметил Александр Турчин, в каждом районе много одаренных детей. Их победы на республиканских и международных олимпиадах доказывают - благодаря работе педагогов, знания способны внести значительный вклад в развитие экономики и всех сфер жизни. В Минской области и дальше продолжат строить новые школы, среди премьер этого года - новостройки в Столбцах и Колодищах. К концу года учреждения появятся в Молодечно, Смолевичах и поселке Дружный Пуховичского района. Сегодня в Несвиже чествовали лучших педагогов области, в том числе ветеранов труда и молодых специалистов.