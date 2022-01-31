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Несвижская маляванка: мастера и традиции

Уникальный календарь по коллекции маляванок издала жительница Несвижского района. Наталья Плакса собирает раритеты наивного искусства по окрестным деревням, анализирует и реставрирует их, а также создает и ведет тематическую рубрику на Несвижском радио.

Искусство маляванок появилось в Беларуси в первой половине 20-го века. Наталья Плакса внесла и новые имена авторов маляванки региона в общую хрестоматию народного творчества.

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