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Несвижский район отмечает 80 лет
Празднование юбилея началось с закладки капсулы времени под строительство детского сада в райцентре. Он рассчитан на 12 групп - а это 230 мест. В трехэтажном здании будет бассейн, медицинский блок, гимнастический и музыкальный залы со всем необходимым оборудованием. На территории садика разместятся две физкультурные площадки, а также зона для изучения правил безопасности. Строительство планируют завершить к новому учебному году.
А пока в заложенной капсуле потомкам оставили послание. Его планируют открыть в 2040 году, когда район будет праздновать вековой юбилей.
Эстафету торжественных мероприятий перенял районный центр культуры. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности за вклад в развитие малой родины. Самых активных жителей района отметили наградами. Во время праздничного концерта состоялась презентация фильма об истории несвижской земли.
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