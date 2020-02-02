Несвижский район отмечает 80 лет

Празднование юбилея началось с закладки капсулы времени под строительство детского сада в райцентре. Он рассчитан на 12 групп - а это 230 мест. В трехэтажном здании будет бассейн, медицинский блок, гимнастический и музыкальный залы со всем необходимым оборудованием. На территории садика разместятся две физкультурные площадки, а также зона для изучения правил безопасности. Строительство планируют завершить к новому учебному году.



А пока в заложенной капсуле потомкам оставили послание. Его планируют открыть в 2040 году, когда район будет праздновать вековой юбилей.



Эстафету торжественных мероприятий перенял районный центр культуры. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности за вклад в развитие малой родины. Самых активных жителей района отметили наградами. Во время праздничного концерта состоялась презентация фильма об истории несвижской земли.



