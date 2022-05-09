В Беларуси нет ни одной деревни, жители которой в годы войны не были в партизанах

Партизанское движение в Беларуси было самым масштабным на оккупированной территории Советского Союза. Уже в первый день войны в Пинске, где в то время работали Василий Корж и Вера Хоружая, начали формировать отряд для партизанской и подпольной борьбы. Коржа и сегодня называют партизаном первого часа войны. А ближе к освобождению страны в лесах сражались несколько сотен тысяч человек.

В тылу вражеской группировки находился народный фронт. Нет ни одной деревни, жители которой в годы войны не были бы в партизанах. Поэтому нашу страну и называют страной-партизанкой. И, возможно, уже в следующем году в календаре памятных дней Беларуси появится День партизан и подпольщиков. О партизанском движении в годы Великой Отечественной Елена Бормотова.

Единственный в Беларуси Музей партизанской славы. Такое название раньше было у военно-исторического музея в Дрогичине. Создавали его ветераны Пинского партизанского соединения, того самого, которым командовал Василий Корж. Над концепцией экспозиции работали люди, которые создавали залы музеев Брестской крепости. Пинское и Брестское партизанские соединения были одними из самых крупных в Беларуси.





Это была партизанская война не на жизнь, а на смерть. Партизанам тоже приходилось очень плохо. Партизаны понимали, что если тебя зацепит, ранит, никто здесь не поможет, здесь не было госпиталей, к немцам ты не пойдешь лечиться. Негласный приказ был, если будет тяжелое ранение, чтобы друзья пристрелили . Сергей Граник, директор военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова

Реальное место дислокации Пинской партизанской бригады - урочище Карасино. Заказник областного значения. С лета 1943 здесь размещался партизанский отряд имени Орджоникидзе, которым командовал Иван Шубитидзе. Он также входил в соединение Коржа. Место было окружено болотами, посторонний прийти не мог. Кроме жилых землянок, здесь был склад с боеприпасами, штаб, разведотдел и госпиталь, что для партизан было роскошью. На стоянку вышли школьники. Дети сами несколько лет восстанавливали окопы и землянки. Затем подключились взрослые. По фрагментам определили - здесь были 34 землянки.

Находим угли, золу находим, по периметру стен мы находим золу. Командир бригады Иван Шубитидзе в своих воспоминаниях пишет, что место было секретным, но пришли диверсанты сюда под личиной наших советских разведчиков и выдали место. Немцы бомбили это место. Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельского исполкома

Кроме восстановления партизанской стоянки, идет работа по установлению имен бойцов. Ищут родственников. Случайно на дереве обнаружили выцарапанную ножом фамилию Осипов. Комитет судебных экспертиз помог установить точное имя и отчество. Вышли на внуков. Они прилетали из Хабаровска. Более 80 лет, с тех пор как дед ушел на Финскую, он считался пропавшим без вести. Сейчас внуки знают место его гибели.





В лесах Беларуси к концу 1943 - началу 1944 находилось около 400 тысяч человек. По численности это несколько фронтов Красной армии. Они сражались в различных формированиях - отрядах, группах, бригадах, соединениях. Только в Минской области в начале 1944 насчитывалось более 50 партизанских бригад. Бойцами были не только мужчины, наравне с ними сражались женщины и даже дети.

После освобождения Беларуси многие партизаны влились в ряды Советской армии и освобождали Европу от нацизма. Десятки тысяч так и не вернулись домой. Спустя десятилетия европейские страны весьма специфически чтят память своих освободителей, снося памятники и мемориалы тем, кто подарил им свободу.