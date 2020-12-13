Нет террору! Милиция совместно с КГБ задержала главаря Николая Автуховича и несколько его подельников

Запугать белорусов террором. Похоже, такую задачу ставила перед собой группа лиц, на чьей совести подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом и машина в Волковыске. Милиция совместно с КГБ задержала главаря Николая Автуховича и несколько его подельников. Они занимались давлением на силовиков и их семьи. Жертвой мог стать кто угодно. Данные преступники брали из деструктивных телеграм-каналов, которые выкладывают личную информацию правоохранителей. Организатор не скрывал - он сторонник радикальных действий, намерения у него были самые серьезные. Один из пистолетов он всегда держал рядом в боевом состоянии.



Николай Автухович, задержанный: "Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве появляются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает. Мне достаточно, чтобы мне "навешали" срок, только за то, что я призывал к свержению режима. Это в "Фейсбуке" посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?".



