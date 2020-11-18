Нет уличному вандализму. В Минске приняты меры по наведению порядка

Тема, общая для многих белорусов: как сделать наш дом снова безопасным и спокойным. Это обсуждали на неделе и у президента. Даны конкретные поручения и определены ответственные. Уже принимаются меры, чтобы вернуть мир на наши улицы и в наши дворы. Равнодушных здесь нет. Когда не можешь выйти и погулять у своего дома, когда стены после свежего капремонта разрисованы непонятными лозунгами и символикой, когда в выходные нет возможности проехать по улицам города. Согласитесь, это ненормально. И это наш город, наша страна, наши дворы и дома. Белорусы хотят жить спокойно. И власть это услышала. Тема вандализма взята под контроль.

Есть такая социальная формула: если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Белорусские власти прекрасно понимают - это делается с целью дестабилизировать обстановку и привести страну к хаосу. Потому принципиальное поручение президента - в кратчайшие сроки навести порядок в стране. Логика здесь простая - показать, что закон работает. Какие меры приняты? В нашем материале.

Уличная борьба за символы

Сотрясение и сломанный нос, после того как ее бросили об асфальт. Причина, по которой этот увалень бьет девушку, невероятна: не сошлись во мнениях по поводу БЧБ-символики. Одни ее наносят на всевозможные места в городе, другие удаляют.

Эту женщину сейчас тоже изобьют сторонники незарегистрированной символики как элемента оформления дворовой территории. Она лично их не трогает, не оскорбляет. Просто срезает с перил, порванную тряпку.

А их трое или даже четверо. Оппозиционные СМИ про такое не пишут. Пострадавшие у них только те, кто за БЧБ.

Граффити и флаги во дворах как искусственный источник напряженности

Незарегистрированная символика, нанесенная тем или иным образом в элемент оформления дворов, во-первых, может там быть, только если ее согласовали. А во-вторых, она сегодня стала причиной противостояния белорусов. Игры закончились. Вводятся дополнительные меры по наведению порядка. Где надо - словом, а кое-где - делом.

В Минске приняты меры по наведению порядка

Участились акты вандализма

Акты вандализма никогда не получат зеленой улицы. Власть не позволит отдельным людям терроризировать других белорусов. Как и превращать детские площадки в территорию протеста. Нарушители ответят по закону.







Под БЧБ - под знаком беды

БЧБ-символика сама по себе очень противоречивая, если не сказать деструктивная тема. Очень многие в Беларуси, где в войну погиб каждый третий, считают, что коснувшись, ее следует тщательно вымыть руки. Почти всегда она была связана с оккупацией и геноцидом белорусов. Но это другой большой вопрос. Более подробную информацию ищите на сайте Белтелерадиокомпании и в телеграм-канале АTN_NEWS. Интересно другое, если вы рисуете дорогой вам символ на урне, способны ли в принципе уважать что-либо?

И история, и современность свидетельствуют, что противостоянием, даже во дворике под БЧБ символами, не будет и не может быть никакого согласия. Априори. Есть государственная символика и ее отрицание - это уже инициация гражданского раскола. И не дай бог гражданской войны.

Даже с точки зрения жизни города на состоянии новых фасадов не самым лучшим образом отражается постоянная борьба разных красок. Но главное, конечно, это люди. Они недовольны.

Люди просят остановить противостояние во дворах

Многочисленные обращения граждан говорят, что люди просят остановить противостояние во дворах.

Работа по наведению порядка

Взять курс на скорейшее наведение порядка в вопросе уличного вандализма.