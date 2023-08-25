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Нетрезвый минчанин, уходя от погони, устроил 6 ДТП в Минске
Уходя от погони, нетрезвый бесправник устроил в Минске шесть ДТП. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, накануне по ул.Маяковского ехал автомобиль BMW, водитель которого, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска подали сигнал об остановке, однако водитель не отреагировал. На помощь инспекторам ГАИ прибыл экипаж Ленинского Департамента охраны МВД.
Во время преследования нарушитель наехал на светофор, столкнулся с двумя припаркованными автомобилями и повредил металлическое ограждение, расположенное на разделительной полосе. Произошло возгорание автомобиля.
По результатам исследования у 22-летнего нарушителя в крови выявлено 1,55 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины никогда не было водительского удостоверения. В отношении нарушителя составлено 12 административных материалов.
В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе от 0,8 промилле - 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.
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