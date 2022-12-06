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Нетрезвый водитель в Борисовском районе накатал на тюбинге сына и соседа на 6 400 рублей

Опасные зимние забавы. Пьяный водитель из Борисовского района катал по деревне своего несовершеннолетнего сына и взрослого соседа на тюбинге, зацепив надувные санки за машину. Видео опубликовала ГАИ. Как рассказали в ведомстве, инспекторы, заметив нарушителя, подали ему сигнал об остановке. При проверке документов выяснилось, что водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения: освидетельствование показало более 1,5 промилле алкоголя.

Теперь в биографии 32-летнего мужчины появились два протокола: за пьяную езду и перевозку пассажиров не по правилам. Ему грозит штраф - 6 400 рублей и лишение водительских прав на 5 лет.

В ГАИ напоминают: тюбинг - один из самых опасных видов зимних развлечений, дети могут получить серьезные травмы. Для катания на ватрушках стоит выбирать специально оборудованные места, чтобы рядом не было дорог, деревьев и различных строений.


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