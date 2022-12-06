Нетрезвый водитель в Борисовском районе накатал на тюбинге сына и соседа на 6 400 рублей

Опасные зимние забавы. Пьяный водитель из Борисовского района катал по деревне своего несовершеннолетнего сына и взрослого соседа на тюбинге, зацепив надувные санки за машину. Видео опубликовала ГАИ. Как рассказали в ведомстве, инспекторы, заметив нарушителя, подали ему сигнал об остановке. При проверке документов выяснилось, что водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения: освидетельствование показало более 1,5 промилле алкоголя.