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Неучтенное место захоронения жертв войны установили в Ивацевичском районе

Неучтенное место захоронения жертв войны установили в Ивацевичском районе

Неучтенное ранее место массового захоронения мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году, установили в Ивацевичском районе, сообщает БелТА со ссылкой на службуинформации прокуратуры Брестской области.

Сведения об этом прокуроры получили от местных жителей, когда выступали перед ними с информацией о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Так, 90-летний житель деревни Гичицы рассказал, что в 1942 году к ним в деревню из Ивацевичей сбежали от оккупантов три семьи (примерно 15 человек) и поселились в пустовавшем доме. Спустя почти две недели в Гичицы пришли каратели. Они вывели из деревни этих горожан и расстреляли. Позже местные жители нашли их тела и похоронили.

Работники прокуратуры осмотрели участок местности, где предположительно произошла трагедия. В итоге в Ивацевичский райисполком и военкомат направлены информационные письма о вновь выявленном захоронении жертв Великой Отечественной войны для включения в соответствующие учеты.

Фото:brestcity

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