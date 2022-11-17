Неучтенное место захоронения жертв войны установили в Ивацевичском районе

Сведения об этом прокуроры получили от местных жителей, когда выступали перед ними с информацией о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Так, 90-летний житель деревни Гичицы рассказал, что в 1942 году к ним в деревню из Ивацевичей сбежали от оккупантов три семьи (примерно 15 человек) и поселились в пустовавшем доме. Спустя почти две недели в Гичицы пришли каратели. Они вывели из деревни этих горожан и расстреляли. Позже местные жители нашли их тела и похоронили.