Минск официально оповестил Варшаву о готовящемся в Польше теракте. Несмотря на дипломатическую заморозку отношений, Минск передал Варшаве оперативные данные, полученные по линии правоохранительных органов о готовящемся преступлении на территории соседнего государства.

Установлено, что человек, ранее осужденный в Беларуси по нескольким уголовным статьям и лишенный польскими властями дополнительной защиты, готовил теракт. Мишенью злоумышленника были выбраны несовершеннолетние дети белорусской активистки Светланы Тихановской, так называемой беглой оппозиции, также находящейся на польской территории. Мотив - месть за недостаточное усилие женщины по сохранению для подозреваемого легального статуса пребывания в Польше.

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Оповещение о теракте стал не первым сигналом. В 2025 году Беларусь передавала информацию о возможных нападениях украинских дронов. И это еще один жест, что Беларусь готова разговаривать и что система безопасности должна быть общей. Более того, Беларусь знает последствия проведения подобного теракта. Из-за всей ведущейся сегодня в Польше пропаганды никто не стал бы ни в чем разбираться внутри страны, а повесил бы соответствующий ярлык на белорусское государство, в связи с чем произошла бы новая никому не нужная фаза эскалации.

С одной стороны, передача информации - акт доброй воли в отношении конкретных оппозиционеров и согнал о том, что в Беларуси нет различий между гражданами одних и других взглядов, даже если некоторые находятся в розыске. Закон для всех един. С другой стороны, это демонстрация Польше выступления Республики Беларусь против эскалации, но готовности конструктивно и взаимовыгодно сотрудничать.

"Варшава отреагировала специфически. Она не отбросила факты, предоставленные Беларусью. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял к сведению и начал разбирательство по этим фактам. Но польские власти оказались в очень неудобном положении. Маховик пропаганды варшавских СМИ настолько силен, что сказать о поступке Беларуси просто так уже невозможно. Они дискредитируют тогда свою пропаганду, поэтому очень осторожно, без определенных мощных посылов взяли информацию, проглотили и не пиарили ее", - выразил точку зрения гость проекта.

Да, Варшава не стала отрицать факт предупреждения от Минска. Польское государство неизменно серьезно относится к любым предупреждениям о террористической угрозе и проводит проверку. Это, кстати, слова Сикорского. Но в то же время в стране возникла политическая дилемма - воспринять предупреждение всерьез и подтвердить доверие к Беларуси или замолчать и вызвать у себя в обществе критику.

В МИД Беларуси же подчеркнули, что спасение человеческих жизней и защита детей всегда выше любых политических разногласий. Кроме того, таким сигналом Беларусь заявила о себе как об ответственном партнере и гаранте безопасности, к чему призываем быть и других.

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"Если бы, не дай бог, случилась беда, обвинили бы понятно кого. Фактически сейчас это игра на опережение. Такая тактика Минска - страховка от возможных обвинений в провокациях. Если бы случился теракт, нас бы не обвиняли даже в провокации, это мог бы быть случай, подобный убийству Гаврилы Принципа в Боснии и Герцеговине перед Первой мировой войной. Это был бы триггер, особенно когда весь мир находится на пороховой бочке", - напомнил Петр Петровский.

Нужно ли это Минску - вопрос риторический. Конечно, нет, как и Варшаве не нужно быть заложницей провокаций. Да, пока по этому случаю отсутствуют конкретные детали, но всем известно, кто пытался устроить теракт - те, кого Варшава когда-то приютила и сделала главным козырем в антибелорусской игре. Собственно, это можно назвать издержками идеологической политики.

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Варшава приютила много выходцев из Украины, исповедующих бандеровскую идеологию, запрещенную, к слову, законодательством Польши. Теперь и беглые белорусские экстремисты, используя финансирование в том числе польского бюджета, на их же платформах пропагандируют нацистские взгляды и проводят подобные диверсионные действия. Напрашивается вопрос: не пора ли Варшаве сделать на этот счет какие-то выводы.

"С одной стороны, нужно сделать инфраструктуру более безопасной. А с другой стороны, провести идеологическую фильтрацию и не быть притоном для экстремистов. Если ты притон для экстремистов, потом не жалуйся, что у тебя происходит мордобой", - убежден Петр Петровский.