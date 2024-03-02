"Неумные шпроты в ужасе!" Блогер из Латвии выдвинул свою версию, почему чиновники закрывают границы

Я объясню, все очень просто. Дело в том, что официальная шпротная пропаганда говорит, что в Беларуси все плохо: нет дорог, в магазинах нет продуктов, что там хватают людей на улицах, нет демократии и медицины. Но по факту миллионы жителей Литвы едут в Беларусь и не видят ничего плохого. В Сети нет ни одного плохого отзыва, что в Беларуси что-то плохо.

Дмитрий Матаев, блогер (Латвия)