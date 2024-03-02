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"Неумные шпроты в ужасе!" Блогер из Латвии выдвинул свою версию, почему чиновники закрывают границы

Истинную причину закрытия пунктов пропуска назвал известный блогер из Латвии Дмитрий Матаев. По его мнению, власти балтийских стран настолько боятся отсутствия плохих роликов о Беларуси, что они таким образом пытаются сократить или вообще прекратить поездки своих граждан в нашу страну.

Я объясню, все очень просто. Дело в том, что официальная шпротная пропаганда говорит, что в Беларуси все плохо: нет дорог, в магазинах нет продуктов, что там хватают людей на улицах, нет демократии и медицины. Но по факту миллионы жителей Литвы едут в Беларусь и не видят ничего плохого. В Сети нет ни одного плохого отзыва, что в Беларуси что-то плохо.
Дмитрий Матаев, блогер (Латвия)

Туристы приезжают в Беларусь и видят: красивое метро, обилие товаров в магазинах. Там такой выбор, что литовцам и латышам даже не снилось.

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