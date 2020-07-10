ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Неустойчивая погода и кратковременные дожди ожидаются в Минской области и завтра

Ночью местами возможны грозы, в отдельных районах - град и сильные ливни. Также в прогнозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха в пределах от +15 до +20 градусов. Днем столбик термометра покажет до +25. Приблизительно такая же погода сохранится и в воскресенье.

После выходных дождей станет меньше. А температура начнет постепенно повышаться с середины недели.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все