Июль прощается на минорной ноте. Неустойчивая погода и похолодание ожидаются на этой неделе. Сегодня пока еще в прогнозах синоптиков жара, местами до плюс двадцати семи и грозы. Завтра в столице и области ночью от семи до девяти, в дневные часы до двадцати четырех градусов тепла. А вот начиная со среды температурный фон начнет понижаться, днем от семнадцати до девятнадцати градусов, кратковременные осадки. Кстати, зонтики пригодятся и в выходные.