Прохладу и на этой неделе прогнозируют синоптики. Максимальная температура воздуха завтра днем в столице до 20 со знаком плюс, вечером пройдут кратковременные дожди. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром - до 10 метров в секунду. Неустойчивая погода продержится до конца недели. Местами ожидаются грозы. Ближе к выходным температура повысится - в среднем до 24 градусов тепла.