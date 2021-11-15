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Неустойчивая предзимняя погода ждет белорусов
Ночью заморозки, а днем до 8 градусов тепла и без осадков. Такую погоду прогнозируют синоптики в начале рабочей недели. Местами утром возможны туман и слабый гололед. Водителям нужно быть максимально внимательными на дороге. Первая половина недели пройдет без осадков, ночью чувствительный минус - от 2 до 7 мороза. Днем от -2 до +4 градусов.
Со среды немного потеплеет. Местами по области в дневные часы до 7 градусов тепла, но с осадками в виде мокрого снега и дождя.
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