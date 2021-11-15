Неустойчивая предзимняя погода ждет белорусов

Ночью заморозки, а днем до 8 градусов тепла и без осадков. Такую погоду прогнозируют синоптики в начале рабочей недели. Местами утром возможны туман и слабый гололед. Водителям нужно быть максимально внимательными на дороге. Первая половина недели пройдет без осадков, ночью чувствительный минус - от 2 до 7 мороза. Днем от -2 до +4 градусов.