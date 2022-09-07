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Невероятное везение - в Гродненской области курьер телефонных мошенников задержан с 10 тыс. долларов
В Гродненской области милиции удалось практически невозможное - курьер телефонных мошенников задержан со всей суммой.
Жертвой мошенников стала 65-летняя пенсионерка, ей, как обычно бывает, задурили голову историей о ДТП, виновником которого якобы стал ее зять. Жительница Гродно отдала курьерше 10 тысяч долларов и на всякий случай сфотографировала девушку на телефон.
Все переданные деньги изъяты. В отношении задержанной следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Напоминаем, что курьеры наравне с другими участниками преступной схемы привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный жертвам преступлений.
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