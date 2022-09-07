Невероятное везение - в Гродненской области курьер телефонных мошенников задержан с 10 тыс. долларов

Жертвой мошенников стала 65-летняя пенсионерка, ей, как обычно бывает, задурили голову историей о ДТП, виновником которого якобы стал ее зять. Жительница Гродно отдала курьерше 10 тысяч долларов и на всякий случай сфотографировала девушку на телефон.