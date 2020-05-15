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Невероятные истории спасения
Два котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось на улице Розы Люксембург. А через несколько часов уже на Филимонова внимание горожан привлекло жалостное мяуканье. И этого беднягу не оставили в беде. Кстати, последнего котенка забрала к себе девушка, которая и позвонила в МЧС.
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