Невероятный ажиотаж в Жлобине на фестивале "Вытокі. Крок да Алімпу"

Церемония открытия фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу"прошла с участием президента НОК Беларуси. Следом стартовал большой квест для всех участников невероятно насыщенного марафона. Улицы Жлобина густо заполнены как горожанами, так и гостями города. С места событий передает Андрей Козлов (подробности в видео).