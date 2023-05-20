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Невероятный ажиотаж в Жлобине на фестивале "Вытокі. Крок да Алімпу"

Церемония открытия фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу"прошла с участием президента НОК Беларуси. Следом стартовал большой квест для всех участников невероятно насыщенного марафона. Улицы Жлобина густо заполнены как горожанами, так и гостями города. С места событий передает Андрей Козлов (подробности в видео).

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