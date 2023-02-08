Невезучий вор поскользнулся на своем же ограблении

Мужчина в Башкирии, вооружившись ружьем, отправился обчистить местный магазин, но все пошло не по плану уже с первой секунды.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Только зайдя в маркет, предполагаемый воришка поскользнулся и упал. Затем быстро поднялся и пошел угрожать ружьем кассиру, которого, как оказалось, нет на месте. Тогда мужчина решил выломать дверь, которая вела к кассе, но и тут ничего не вышло.