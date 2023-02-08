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Невезучий вор поскользнулся на своем же ограблении
Мужчина в Башкирии, вооружившись ружьем, отправился обчистить местный магазин, но все пошло не по плану уже с первой секунды.
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Только зайдя в маркет, предполагаемый воришка поскользнулся и упал. Затем быстро поднялся и пошел угрожать ружьем кассиру, которого, как оказалось, нет на месте. Тогда мужчина решил выломать дверь, которая вела к кассе, но и тут ничего не вышло.
Непутевому грабителю ничего не оставалось, как принять поражение и уйти: и даже здесь фортуна ему не улыбнулась. Фигуранта быстро задержали и изъяли у него оружие. Теперь ему грозит уголовная статья.
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