ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Невезучий вор поскользнулся на своем же ограблении

Мужчина в Башкирии, вооружившись ружьем, отправился обчистить местный магазин, но все пошло не по плану уже с первой секунды.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Только зайдя в маркет, предполагаемый воришка поскользнулся и упал. Затем быстро поднялся и пошел угрожать ружьем кассиру, которого, как оказалось, нет на месте. Тогда мужчина решил выломать дверь, которая вела к кассе, но и тут ничего не вышло.

Непутевому грабителю ничего не оставалось, как принять поражение и уйти: и даже здесь фортуна ему не улыбнулась. Фигуранта быстро задержали и изъяли у него оружие. Теперь ему грозит уголовная статья.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все